Бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая оставили в СИЗО ещё на три месяца Его судят за взятки во второй раз Поделиться Твитнуть

Сергей Мурай

properm.ru

Судья Дзержинского районного суда Перми 4 августа поддержала ходатайство гособвинения и продлила срок содержания экс-прокурора Индустриального района Сергея Мурая в СИЗО до 6 ноября.

Как передаёт Properm.ru, адвокат Мурая предоставил заявление от собственника квартиры, который не возражает против домашнего ареста для экс-прокурора. Сам Мурай также просил избрать домашний арест из-за своего состояния здоровья и необходимости поддерживающего лечения.

Гособвинитель утверждал, что нет оснований для изменения меры пресечения, так как Мурай может скрыться от суда.

Адвокат добавил, что дело уже рассматривается два года, все свидетели были допрошены, и Мурай не оказывал на них давление, а также не делал попыток скрыться.

В марте в Дзержинском районном суде началось повторное рассмотрение уголовного дела экс-прокурора. В январе его приговор отменил кассационный суд в Челябинске по требованию гособвинения, после чего Мурая поместили под стражу до мая 2023 года. Ранее Мурая приговорили к 11 годам колонии и штрафу в 10 млн рублей за коррупционные преступления. Приговор был обжалован прокуратурой, которая считала, что Мурая нужно лишить классного чина старшего советника юстиции.

Сергей Мурай был задержан 14 августа 2020 года. Он обвинялся в получении взяток, вымогательстве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, в 2015-2016 годах подсудимый, занимая должность прокурора района, получил взяток на общую сумму 2,75 млн руб. за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателей — руководителей коммерческих организаций. Кроме того, в 2017-2018 годах Мурай неоднократно осуществлял посредничество во взяточничестве в крупном размере.

В 2016 году, используя должностное положение и свой авторитет, Мурай подстрекал сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми и склонил их к организации незаконного прекращения шести исполнительных производств.

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