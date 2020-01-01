Назначен прокурор Индустриального района Перми Роман Владимиров служит в органах прокуратуры с 2000 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокурором Индустриального района Перми сроком на 5 лет назначен старший советник юстиции Роман Владимиров. Приказ о назначении 11 августа подписал генеральный прокурор Российской Федерации.

Роман Владимиров служит в органах прокуратуры с 2000 года. Занимал должности помощника прокурора, следователя, старшего следователя прокуратуры города Александровска, был заместителем прокурора Краснокамска, кудымкарского городского прокурора. До назначения прокурором Индустриального района Перми четыре года возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского края.

Напомним, бывший прокурор Индустриального района Перми Сергей Мурай был задержан в августе 2020 года и обвиняется в получении и в посредничестве в передаче взяток.

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