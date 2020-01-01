Бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю предъявлены новые обвинения Ему инкриминируют уже 10 преступлений различной степени тяжести Поделиться Поделиться Твитнуть

Предъявлено обвинение бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники, ему инкриминируется 10 преступлений. Среди них — получение двух взяток от семьи бизнесменов Варламовых, семь эпизодов посредничества в передаче взяток, в том числе бывшему руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову, а также подстрекательство к превышению полномочий.

Изначально экс-прокурор обвинялся в совершении трёх преступлений.

Сам Сергей Мурай вину отрицает.

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