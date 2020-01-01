Бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю предъявлены новые обвинения
Ему инкриминируют уже 10 преступлений различной степени тяжести
Предъявлено обвинение бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю.
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники, ему инкриминируется 10 преступлений. Среди них — получение двух взяток от семьи бизнесменов Варламовых, семь эпизодов посредничества в передаче взяток, в том числе бывшему руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову, а также подстрекательство к превышению полномочий.
Изначально экс-прокурор обвинялся в совершении трёх преступлений.
Сам Сергей Мурай вину отрицает.
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