Алёна Бронникова Бастрыкин снова потребовал доклад по уголовному делу об аварийном доме в Кунгуре Местные жители до сих пор не обеспечены благоустроенным жильём Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Александр Бастрыкин, председатель СК РФ, вновь затребовал у руководителя управления ведомства по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о проведённом комплексе следственных действий и установленныхобстоятельствах по уголовному делу о нерасселении аварийного дома в Кунгуре.

Обращение главе СКР поступило ВКонтакте. Местная жительница выразила несогласие с ходом расследования причин длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома на ул. Свободы. Здание 1956 года постройки признали аварийным и подлежащим сносу ещё в 2019 году из-за значительного износа конструкций и возможного неконтролируемого обрушения.

«До настоящего времени собственники благоустроенными квартирами не обеспечены. При этом гражданам предлагают переселение в неблагоустроенные жилые помещения маневренного фонда или получение компенсационных выплат, размер которых не позволяет приобрести равнозначное недвижимое имущество», — сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

Часть жильцов в данный момент продолжает проживать в небезопасных условиях, ещё часть вынуждена снимать квартиры. Отмечается, что многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

Ранее Бастрыкин уже поручал предоставить доклад по уголовному делу, возбуждённому после обращений жителей ещё в 2023 году.

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