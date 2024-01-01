Глава СК ждёт доклад о волоките при расселении аварийного дома в Кунгуре Заведено уголовное дело, но люди продолжают жить в опасном здании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу, которое было возбуждено следователями по факту того, что в Кунгуре местные власти длительное время не принимали мер для расселения многоквартирного дома, признанного аварийным. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее к главе СК в его приёмную ВКонтакте повторно обратилась жительница Пермского края. Она рассказала, что жильцов многоквартирного дома 1956 года постройки по ул. Свободы в Кунгуре не могут расселить. В 2019 году это здание было признано аварийным и подлежащим сносу из-за возможного обрушения. Но людей до сих пор не обеспечили другим жильём, и они продолжают жить в небезопасных условиях.

Женщина также не согласна с установленной выкупной стоимостью принадлежащей ей жилплощади, поскольку считает её заниженной. Обращения в различные структуры результатов не принесли.

По этим фактам СУ СК России по Пермскому краю расследует уголовное дело, по которому ранее Бастрыкин уже поручал представить доклад.

В связи с повторным обращением жительницы аварийного дома председатель СК затребовал у руководителя следкома по региону Дениса Головкина доклад об установленных в ходе проведённых следственных действий обстоятельствах и причинах допущенной по уголовному делу волокиты.

Поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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