Максим Артамонов Глава СК России взял на контроль проблему расселения из аварийного жилья в Кунгуре К Александру Бастрыкину обратились местные жители Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому в связи длительным расселением аварийного многоквартирного дома в Кунгуре. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Поводом стало обращение жителей Кунгура ВКонтакте. Они опубликовали обращение к председателю СК России, сообщив, что местные чиновники длительное время не принимают меры по расселению многоквартирного дома по ул. Свободы.

Ещё в 2019 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу из-за возможного неконтролируемого обрушения. Однако до сих пор людям не выдали новое жильё, и они продолжают жить в опасных условиях, а неоднократные обращения в различные инстанции не дали никаких результатов.

Об этой ситуации написали СМИ, и следком по региону возбудил уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан.

Вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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