Автобусы в выходные пустят в объезд участка улицы Мира в Перми Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили о временном изменении схемы движения автобусных маршрутов в Индустриальном районе на ближайшие выходные дни.

Так, 25 и 26 января автобусные маршруты №3, 13, 27, 29, 40, 62 и 72 в сторону центра города будут следовать по шоссе Космонавтов в объезд участка ул. Мира между улицами Братьев Игнатовых и Советской Армии, уточняет сайт ТК «Рифей-Пермь».

Изменения в движении общественного транспорта связаны с работами на коммунальных сетях.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми изменится движение пяти автобусных маршрутов. Нововведения затронут общественный транспорт в Мотовилихинском и Свердловском районах города.

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