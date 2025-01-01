В Перми изменится движение пяти автобусных маршрутов Нововведения затронут общественный транспорт в Мотовилихинском и Свердловском районах города Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В краевой столице с 1 февраля изменится движение нескольких автобусных маршрутов. Как сообщалось ранее, в Мотовилихинском районе начнет работать новый кольцевой автобус №82 «Улица Гашкова — М/р Вышка-1 — Ул. Грачёва — Ул. Гашкова». При этом маршрут №36 вместо микрорайона Вышка-1 будет перенаправлен на ул. Гашкова.

Автобусы №10 и 68 объединят в один. Под №10 он будет курсировать по сообщению «М/р Садовый — М/р Нагорный». В направлении Садового на станцию Пермь II автобус заезжать не будет, в обратном направлении возможность воспользоваться маршрутом сохранится. В пункте ПНИПУ автобусы останавливаться не будут. Как объясняют в пресс-службе администрации Перми, пассажиры смогут воспользоваться соседними остановочными пунктами — «ЦУМ» и «Екатерининская».

Также с 1 февраля прекращает работу маршрут №63 «М/р Садовый — М/р Крохалева». А на автобусном маршруте №71 сменится перевозчик — в рейсы выйдут новые современные автобусы.

Напомним также, что в Орджоникидзевском и Кировском районах планируется досрочно запустить автобусы большого класса. Параллельно с маршрутами №15 и 53 по будням в пиковые часы будут организованы два новых временных маршрута: №42 «М/р Водники — Центральный рынок» и №43 «10-й микрорайон — Центральный рынок».

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