С 1 февраля в Перми будет запущен новый автобусный маршрут Он будет курсировать в Мотовилихинском районе Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

Мэр Перми Эдуард Соснин в своём telegram-канале анонсировал запуск в Мотовилихинском районе города нового кольцевого автобусного маршрута №82.

Он будет курсировать по улицам Гашкова, Целинной, Кузнецкой, Огородникова, Мостовой, площади Восстания, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Хрустальной, КИМ, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года, Соликамской, Кирпичной, Гашкова.

Как сообщил мэр, по согласованию с Госавтоинспекцией, маршрут будет следовать только в одном направлении. На нём предусмотрены только автобусы класса.

«Это первый согласованный и организованный маршрут, который будет курсировать по кратчайшей дороге от «Вышки-1». С 1 февраля автобусы выйдут на линию и разгрузят поток пассажиров, — отметил Эдуард Соснин. — Останавливаться маршрут будет не только на остановочных пунктах, но и местах по пути следования, где это разрешено правилами дорожного движения».

Кроме того, досрочно планируется запустить автобусы большого класса в Орджоникидзевском и Кировском районе. Параллельно с маршрутами №15 и №53 по будням в пиковые часы будут организованы два новых временных маршрута: № 42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и № 43 «10-й микрорайон — Центральный рынок».

На постоянной основе на действующих маршрутах в районах «гармошки» начнут ездить с 1 июня 2025 года.

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