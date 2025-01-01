На СВО погиб уроженец Пермского края Степан Сивухин Обстоятельства его гибели не сообщаются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Чердынского округа

При выполнении боевой задачи в зоне проведения спецоперации на Украине погиб житель Чердынского округа Пермского края Степан Сивухин. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

«Администрация Чердынского городского округа выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким героя», — говорится в сообщении властей.

Где и при каких обстоятельствах погиб Степан Сивухин, не уточняется. Как пишет ВЕТТА, ссылаясь на данные паблика «Подслушано Чердынь», военнослужащего похоронили в пятницу, 24 января.

Как рассказала «Новому компаньону» глава округа Анна Батагова, Степан родился в 1985 году и окончил 9 классов Чердынской школы.

«Последнее время он в Чердыни не жил, а на СВО уходил с Кировской области. Семьи у него нет, поэтому извещение пришло отцу Александру Степановичу», — пояснила чиновница.

Напомним, ранее в зоне специальной военной операции погиб бывший гандболист «Пермских медведей» Илья Кожевников. Ему было 28 лет.

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