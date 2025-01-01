На СВО погиб гандболист «Пермских медведей» Илье Кожевникову было 28 лет Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ГК "Пермские медведи"

В зоне специальной военной операции погиб гандболист из Перми Илья Кожевников, сообщили в ГК «Пермские медведи». Ему было 28 лет.

«Грустная новость пришла к нам... Сегодня мы прощаемся с воспитанником нашей Берлоги — Илюшкой Кожевниковым... Илья погиб на СВО. Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком. А ещё он был отличным вратарем своей команды, вместе с которым мы переживали поражения и радовались победам. Запомним его светлым, добрым, улыбающимся Илюшкой! Спасибо, что стал частью нашей гандбольной истории… Сегодня мы будем грустить и плакать… А завтра попросим время приглушить нашу боль…» — сказано в информации.

Ранее сообщалось, что в Очёрском муниципальном округе в пятницу, 24 января, простятся сразу с двумя участниками СВО, которые погибли в зоне боевых действий. Это Владимир Шардаков и Илья Аничкин.

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