В Очёрском округе Прикамья в один день похоронят двух участников СВО С Владимиром Шардаковым и Ильёй Аничкиным простятся 24 января Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Очёрского округа

В Очёрском муниципальном округе в пятницу, 24 января, простятся сразу с двумя участниками СВО, которые погибли в зоне боевых действий. Это Владимир Шардаков и Илья Аничкин, сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Владимир Шардаков родился в Очёрском районе 22 апреля 1977 года. Он был воспитанником детского дома. После окончания школы работал в Очёрском райпо, миграционном центре, на Очёрском машиностроительном заводе и в ООО «Восход-Агро».

После службы в армии по призыву продолжил работать в Очёрском районе, завёл семью. У него родился сын.

Владимир проходил военную службу по контракту и принимал участие в боевых действиях в Таджикистане.

В сентябре 2022 года поступил на военную службу по контракту и отправился в зону боевых действий. Находясь в отпуске, мужчина приезжал на родину, посещал друзей и знакомых. В октябре прошлого года за боевые заслуги он получил Медаль Суворова, а 31 декабря 2024 года был убит.

Прощание с военнослужащим состоится 24 января в Михайло-Архангельской церкви Очёра (ул. Ленина, 32). Отпевание пройдёт в 13.00, а гражданская панихида состоится во дворе храма по окончании отпевания.

Другой уроженец Очёрского округа, Илья Аничкин, погиб на СВО 10 сентября 2024 года. Он родился 30 мая 2000 года в Очёрском районе и воспитывался в многодетной семье. Окончил 9 классов Павловской средней школы. После вместе со старшим братом пошёл работать на химический завод. Обстоятельства его гибели на СВО не уточняются. У мужчины осталась дочь.

Прощание с Ильёй Аничкиным состоится 24 января. Отпевание пройдёт в Павловской церкви в 11:30. После запланирована гражданская панихида в Павловском доме культуры.

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