Алёна Бронникова Фонд развития Пермского края вышел из состава управляющей ЖК «Любимов» компании Единственным учредителем осталась мэрия Березников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Фонд развития Пермского края» (ФРПК) 22 января вышел из состава участников управляющей ЖК «Любимов» в Березниках организации ООО «УК «Любимый дом». Согласно выписке ЕГРЮЛ, единственным учредителем осталась администрация Березников.

Близкий к краевым властям источник сообщил «Коммерсантъ-Прикамью», что считает сделку логичной, поскольку УК работает с жилым фондом, а это входит в сферу ответственности муниципалитета. В ФРПК не стали комментировать информацию.

В ЖК «Любимов», возводившемся с 2014 года для переселения жителей из опасных в связи с техногенной аварией на руднике БКПРУ-1 домов, построено 29 многоквартирных домов, более 12 тыс. чел. получили в них новое жильё. В микрорайоне работают три детских сада, школа с бассейном, физкультурно-оздоровительный комплекс. В июне 2023 года последний дом в жилом комплексе получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

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