В Пермском крае снова подорожал бензин Заметнее всего поднялся в цене АИ-98 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 14 по 20 января в Пермском крае средняя стоимость бензина выросла на 8 копеек, достигнув 61,33 руб. за литр. Об этом сообщает «Рифей», ссылаясь на данные Росстата.

Так, АИ-92 подорожал до 55,71 руб. (+6 коп.), АИ-95 — до 60,52 руб. (+ 9 коп.). Заметнее всего поднялся в цене АИ-98 — на 11 коп., до 83,94 руб. Цена дизельного топлива подросла до 71,25 руб.

Как и прежде, Пермский край по стоимости бензина в лидерах среди регионов Приволжского федерального округа.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что, по данным Пермьстата, цены на непродовольственные товары в Пермском крае в декабре 2024 года поднялись в среднем на 0,6%.





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