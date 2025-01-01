Елена Синица Пермьстат рассказал, какие товары подорожали в Пермском крае в декабре 2024 года Цены на непродовольственные товары поднялись в среднем на 0,6% Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

Цены на непродовольственные товары в Пермском крае в декабре 2024 года поднялись в среднем на 0,6%. Об этом сообщает Пермьстат.

В частности, на 0,1-6,4% выросли в цене отдельные виды детской, женской и мужской одежды и обуви, трикотажных изделий, товаров для животных. В то же время стоимость парфюмерно-косметических товаров, моющих и чистящих средств менялась разнонаправленно: индексы цен сложились от 97,0% по зубным пастам до 111,5% по пенам для бритья.





Мебель в среднем подорожала на 1,7%. Кроме этого, за последний месяц года стало дороже большинство электротоваров и бытовых приборов (+0,8-11,9%), средств связи (+2,4%), персональных компьютеров (+1,8%).





Медикаменты в регионе поднялись в цене на 0,2-0,4%.





Кроме этого, в Пермьстате рассказали что продолжило дорожать моторное топливо — в среднем на 1,7%. В лидерах вновь бензин автомобильный марки АИ-98 и выше (на 2,4%). Стоимость дизельного топлива и бензина автомобильного марок АИ-92 и АИ-95 поднялась на 1,5-1,6%.





Что касается услуг, то снизилась стоимость проезда в плацкартных вагонах поездов дальнего следования (на 9,4-9,9%), услуг зарубежного туризма (на 8,6%), санаторно-оздоровительных услуг (на 5,4%) и гостиниц (на 4,5%).





В то же время увеличился тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (в 1,4 раза). Проезд в такси в декабре прошедшего года обходился на 5,6% дороже.

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