Алёна Бронникова Законопроект о контроле работы гидов в Пермском крае прошёл первое чтение Поправки ко второму чтению внесут до конца января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрели на пленарном заседании законопроект о введении государственного контроля за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Документ был одобрен в первом чтении. Правки ко второму чтению в проект закона подготовят до 30 января.

Инициатива поступила от губернатора Прикамья. Он предложил привести региональное законодательство в сфере туризма и туристской деятельности в соответствие с федеральным.

В случае одобрения законопроекта во втором чтении уполномоченный орган должен будет разработать соответствующее положение и положение о комиссии, которая будет аттестовать экскурсоводов и гидов-переводчиков. Кроме того, краевые власти будут наделены полномочиями по контролю деятельности средств размещения.

Ранее стало известно, что в Прикамье планируют расширить перечень природных парков, вход в которые является платным, и повысить стоимость их посещения до 150 руб. По данным минприроды, самыми популярными в прошлом году у туристов стали Каменный город, Столбы на Усьве и камень Ветлан на Вишере.

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