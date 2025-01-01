Алёна Бронникова Депутаты ЗС Прикамья почтили память Владимира Данилина и Александра Клементьева Январское заседание началось с минуты молчания Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Первое в 2025 году пленарное заседание парламента Прикамья началось с минуты молчания в память ушедших из жизни бывших депутатов заксобрания Пермской области и края Владимира Данилина и Александра Клементьева. Заседание состоялось 23 января.

Напомним, Владимир Данилин ушёл из жизни в возрасте 73 лет 30 декабря 2024 года. Он был почётным гражданином Перми, народным артистом России. В 80-е основал театр «Иллюзион». Помимо этого, был избран депутатом краевого заксобрания второго созыва по округу № 2. Прощание с ним состоялось 2 января.

О смерти Александра Клементьева стало известно 22 января 2025 года. Бывший директор Лысьвенского металлургического завода скончался в возрасте 90 лет. Он был почётным гражданином Лысьвы, отличником здравоохранения СССР, лауреатом Государственной премии СССР. Был депутатом Законодательного собрания Пермской области первого и второго созывов. Информацию о месте и времени прощания власти обещали опубликовать дополнительно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.