Алёна Бронникова Ушёл из жизни бывший глава металлургического завода в Прикамье Александр Клементьев Ему было 90 лет Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация города Лысьвы" ВКонтакте

В возрасте 90 лет скончался бывший директор Лысьвенского металлургического завода (ЛМЗ), депутат Законодательного собрания Пермской области первого и второго созывов Александр Клементьев. Информация об этом появилась в соцсетях администрации Лысьвы.

Он умер 22 января. Обстоятельства смерти не уточняются. Информацию о месте и времени прощания власти обещали опубликовать дополнительно.

«Сегодня ушёл из жизни почётный гражданин города Лысьвы Александр Иванович Клементьев. Светлая память о нём навсегда сохранится в благодарных сердцах всех лысьвенцев, с кем свела его жизненная дорога. Администрация и глава округа Никита Львович Федосеев выражают соболезнования родственникам», — сообщается в официальной группе администрации муниципалитета ВКонтакте.

Александр Клементьев родился в Лысьве 1 сентября 1934 года. Окончил Лысьвенский металлургический техникум и Уральский политехнический институт, работал на Ждановском заводе «Азовсталь». На ЛМЗ он прошёл путь от дублировщика до директора завода, затем заместителем директора Чусовского металлургического завода. Внёс большой вклад в развитие ЛМЗ и Лысьвенского округа. Под его руководством на предприятии был создан промышленный комплекс по производству хромированной лакированной жести.

Избирался депутатом Пермского областного Совета народных депутатов, а также депутатом Законодательного собрания Пермской области. Является Отличником здравоохранения СССР, лауреатом Государственной премии СССР и почётным гражданином города Лысьвы. Также награждён орденами Октябрьской Революции, «Знаком Почёта», медалью «За доблестный труд», в 2025 году победил в номинации «Человек-легенда» конкурса «Человек года — 2005».

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