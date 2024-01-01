Алёна Бронникова Из жизни ушёл экс-депутат заксобрания Прикамья и известный фокусник Владимир Данилин Ему было 73 года Поделиться Твитнуть

На 74-м году жизни скончался экс-депутат Законодательного собрания Пермского края, известный фокусник-иллюзионист Владимир Данилин. Мэр Перми Эдуард Соснин выразил соболезнования его родным и близким в своём telegram-канале.

«Владимир Данилин оставил незабываемый след в культурной жизни нашего города. Всемирно известный иллюзионист, руководитель театра «Иллюзион», он вдохновлял не одно поколение зрителей и творческих людей. Его мастерство и талант признаны не только в России, но и за её пределами. Как заслуженный и народный артист РСФСР, он вложил душу в каждое своё выступление, наполняя сердца зрителей магией и чудесами», — отметил мэр.

Владимир Данилин родился в Тульской области, в 1976 году окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, а в 1988-м — Пермский государственный институт культуры по специальности «режиссёр самодеятельного театрального коллектива». В 1980-е основал театр «Иллюзион», в 90-е годы ездил с гастролями в «горячие точки», помогал в обеспечении жильём детей-сирот и реабилитации вернувшихся из Афганистана. Был избран депутатом краевого заксобрания второго созыва по округу № 2. В 2016 году открыл в Перми ресторан-бар-театр Danilin.

Является почётным гражданином Перми, награждён медалью «Участник войны в Афганистане» и орденом «Звезда мецената».

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