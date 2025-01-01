Жителей Прикамья предупредили о метели 23 января Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, 23 января в регионе ожидается неблагоприятное метеорологическое явление — метель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В связи с этим автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а также быть внимательными и осторожными.





Телефоны вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.





Ранее сообщалось , что 22 января в Пермском крае стало самым холодным днём месяца. На востоке региона температура воздуха опускалась до -30 градусов. Самая холодная ночь была с 22 на 23 января.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.