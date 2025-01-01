Часть Мотовилихинского района Перми остаётся без света с 22 января Света нет от улицы 1905 года до улицы Ивановской Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Часть Мотовилихинского района Перми осталась без света. Как сообщают жители района в телеграм-канале «ЧП Пермь», электроэнергию отключили ещё в среду, 22 января.

Пермяки рассказывают, что им обещали возобновить подачу электроэнергии до 03:00, теперь же сроки сдвигаются до 10:00.

По данным очевидцев, от ул. 1905 года до ул. Ивановской нет света, а также не работают светофоры.





Ранее сообщалось , что с января в Прикамье начали действовать новые нормативы на водоснабжение. Как правило, плата за водоснабжение и водоотведение осуществляется по показаниям счётчиков. Однако в некоторых случаях для определения суммы платы применяются нормативы.





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