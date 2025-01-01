С января в Прикамье начали действовать новые нормативы на водоснабжение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января текущего года в Пермском крае для расчёта платежей за водоснабжение и водоотведение внедрены новые нормативы. Об этом напоминает компания «Новогор-Прикамье».

В основном оплата за водоснабжение и водоотведение осуществляется по показаниям счетчиков. Однако в некоторых случаях для определения суммы оплаты применяются нормативы. Это случается, если в квартире или доме отсутствует счетчик, он неисправен или данные с приборов учёта не передавались в ресурсоснабжающую организацию более трёх месяцев.

Обычно расчеты по нормативам оказываются значительно дороже.

С января 2025 года норматив потребления холодной воды для многоквартирных домов и зданий с централизованным водоснабжением составляет 7,456 куб. м на человека в месяц (ранее было 5,729 куб. м). Для вычисления суммы оплаты умножается число зарегистрированных жильцов на норму водопотребления, тариф, а также на корректирующий коэффициент, если владельцы жилья не установили счетчик.

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