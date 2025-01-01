Алёна Бронникова «Парма» проиграла «Химкам» в четвертьфинале Кубка России Пермский клуб не смог выйти в финал Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» завершил выступление в Winline Кубке России. Пермяки на домашнем паркете уступили «Химкам» во второй встрече четвертьфинальной серии со счётом 75:94 (21:23, 20:19, 9:14, 20:26, 5:12).

Лидерами у «Пармы» оказались Самсон Руженцев, набравший 25 очков и сделавший семь подборов и пять передач, Александр Шашков — 13 очков, семь подборов. А также Григорий Тучков, на счету которого 11 очков, два подбора и четыре передачи.

«Игра была тяжёлая. Мы пытались защищаться, недостаточно двигались на ногах, не успевали. Я думаю, что "Химки" победили заслуженно. Нам самое главное сейчас проанализировать, восстановиться и быть готовыми, собраться как команда, объединиться и показывать ту защиту, как мы показывали в Красноярске, допустим», — прокомментировал главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

Следующий матч пермские баскетболисты проведут 28 января в Перми. В чемпионате Единой лиги «Парма» сыграет с БК «Уралмаш» (Екатеринбург).

Напомним, первая встреча с «Химками» в рамках 1/4 Кубка состоялась в начале января. Пермяки на выезде одержали победу со счётом 73:61 (+12).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.