Зарина Ситдикова Пермская «Парма» в напряжённом поединке обыграла «Енисей» Решающий мяч был забит на последних секундах встречи Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермский баскетбольный клуб «Парма» 15 января на своей домашней арене принимал «Енисей» из Красноярска. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Итоговый счёт игры — 77:74 в пользу баскетболистов из Перми.

Встреча прошла на равных (28:24, 14:25, 19:8, 16:17). «Парма» неуверенно начала матч, пропустив соперника вперёд. И всю первую половину 20-минутки команда была в роли догоняющей. Однако к концу игрового отрезка пермские баскетболисты вышли вперёд.

Вторая четверть прошла при полном доминировании сибиряков. Игрокам «Енисея» удавались дальние броски и быстрые проходы под кольцо. На большой перерыв команды ушли со счётом 42:49 в пользу «Енисея».

Решающей стала третья 20-минутка, в которой «Парма» уверенно настигла лидера встречи и вышла вперёд. В результате, запас набранных в этой четверти очков и позволил пермякам победить.

В четвёртой четверти команды показали одинаковую по результату игру. Но более удачными в конце встречи оказались баскетболисты пермского клуба. На последних секундах матча Ройс Хэмм забил из-за трёхочковой дуги и вывел «Парму» вперёд. Игрок стал самым результативным в пермской команде по итогам поединка. Он забил 30 очков и сделал 15 подборов.

После январской победы «Пармы» счёт в личных встречах с «Енисеем» в сезоне 2024/25 стал 1:2 в пользу клуба из Сибири.

Следующий матч «Парма» проведёт на выезде. В Москве пермский клуб сыграет с МБА-МАИ. Встреча состоится 18 января (0+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.