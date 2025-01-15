Зарина Ситдикова
Пермская «Парма» в напряжённом поединке обыграла «Енисей»
Решающий мяч был забит на последних секундах встречи
Пермский баскетбольный клуб «Парма» 15 января на своей домашней арене принимал «Енисей» из Красноярска. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Итоговый счёт игры — 77:74 в пользу баскетболистов из Перми.
Встреча прошла на равных (28:24, 14:25, 19:8, 16:17). «Парма» неуверенно начала матч, пропустив соперника вперёд. И всю первую половину 20-минутки команда была в роли догоняющей. Однако к концу игрового отрезка пермские баскетболисты вышли вперёд.
Вторая четверть прошла при полном доминировании сибиряков. Игрокам «Енисея» удавались дальние броски и быстрые проходы под кольцо. На большой перерыв команды ушли со счётом 42:49 в пользу «Енисея».
Решающей стала третья 20-минутка, в которой «Парма» уверенно настигла лидера встречи и вышла вперёд. В результате, запас набранных в этой четверти очков и позволил пермякам победить.
В четвёртой четверти команды показали одинаковую по результату игру. Но более удачными в конце встречи оказались баскетболисты пермского клуба. На последних секундах матча Ройс Хэмм забил из-за трёхочковой дуги и вывел «Парму» вперёд. Игрок стал самым результативным в пермской команде по итогам поединка. Он забил 30 очков и сделал 15 подборов.
После январской победы «Пармы» счёт в личных встречах с «Енисеем» в сезоне 2024/25 стал 1:2 в пользу клуба из Сибири.
Следующий матч «Парма» проведёт на выезде. В Москве пермский клуб сыграет с МБА-МАИ. Встреча состоится 18 января (0+).
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