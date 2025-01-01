В кубковом матче пермская «Парма» обыграла «Химки» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В первом матче серии 1/4 Winline Кубка России против «Химок» 8 января баскетболисты пермской «Пармы» одержали победу на выезде — 73:61 (+12).

Первая четверть завершилась с равным счётом — 18:18. В остальных четвертях «Парма» не оставила сопернику шанса, выиграв 19:12, 19:15 и 17:16.

Лучшими у пермяков стали Алекс Хэмилтон (он набрал 23 очка, сделал 4 подбора, 5 передач и 2 перехвата), Самсон Руженцев (19 очков, 5 подборов, 8 передач, 3 перехвата), Ройс Хэмм (16 очков, 7 подборов, 3 передачи, 3 перехвата).

Следующий матч «Парма» уже в Лиге ВТБ сыграет с ЦСКА на домашнем паркете в УДС «Молот» 11 января. Это будет первая домашняя игра команды в 2025 году.

А ответная кубковая встреча с серебряным призёром Суперлиги-1 прошлого сезона из Подмосковья пройдёт в Перми 22 января.

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