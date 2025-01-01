В кубковом матче пермская «Парма» обыграла «Химки»
В первом матче серии 1/4 Winline Кубка России против «Химок» 8 января баскетболисты пермской «Пармы» одержали победу на выезде — 73:61 (+12).
Первая четверть завершилась с равным счётом — 18:18. В остальных четвертях «Парма» не оставила сопернику шанса, выиграв 19:12, 19:15 и 17:16.
Следующий матч «Парма» уже в Лиге ВТБ сыграет с ЦСКА на домашнем паркете в УДС «Молот» 11 января. Это будет первая домашняя игра команды в 2025 году.
А ответная кубковая встреча с серебряным призёром Суперлиги-1 прошлого сезона из Подмосковья пройдёт в Перми 22 января.
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