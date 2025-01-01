Алёна Бронникова В ходе СВО погиб 61-летний стрелок из Пермского края Похороны пройдут 23 января Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация Сивинского муниципального округа" ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины погиб 61-летний старший стрелок Сергей Кудрявцев из с. Буб Сивинского муниципального округа в Пермском крае. Администрация муниципалитета выразила соболезнования семье и близким военнослужащего.

«20 декабря 2024 года погиб на территории Украины наш земляк, старший стрелок рядовой Кудрявцев Сергей Борисович, 1963 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — сообщается в официальной группе окружной администрации.

Церемония прощания с Сергеем пройдёт 23 января в Бубинском доме культуры.

Как писал ранее «Новый компаньон», 23 января в Пермском крае также похоронят жителя Частинского муниципального округа Евгения Вахрушева. Он был убит в декабре прошлого года при выполнении боевых задач.

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