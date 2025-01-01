В Прикамье простятся с погибшим на СВО Евгением Вахрушевым Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Частинского муниципального округа Евгений Вахрушев, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Евгений родился в с. Частые 18 июля 1991 года, был единственным ребёнком в семье. После окончания Частинской школы, отучился в ПУ-79. После перебрался в Краснодар, где работал на заводе.

В августе прошлого года он подписал контракт с минобороны и был направлен в зону боевых действий в ДНР. Был ранен под Угледаром, проходил лечение в Чите. Погиб рядовой стрелок-наводчик Евгений Вахрушев погиб при выполнении боевых задач в с. Трудовое 9 декабря.

«Евгений был скромным, добрым, отзывчивым. Прощание с воином состоится 23 января в Частинском доме культуры, начало митинга в 11.00», — говорится в информации властей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Гайнском округе похоронят погибшего на СВОв декабре прошлого года Захара Станкевича.

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