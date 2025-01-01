В Гайнском округе похоронят военнослужащего Захара Станкевича Он погиб в декабре прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Елизавета Шалгинских

В ходе спецоперации на Украине погиб ефрейтор Захар Станкевич, уроженец п. Чуртан. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских.

Захар Станкевич родился 19 марта 1984 года. Служил на СВО старшим стрелком и погиб 13 декабря 2024 года при выполнении задач в зоне боевых действий.

«От имени коллектива администрации Гайнского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким Захара», — написала Шалгинских.

Прощание с погибшим состоится 21 января в здании клуба п. Чуртан. Начало панихиды в 13:30.

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