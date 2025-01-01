В Прикамье простятся с участником СВО Сергеем Синюшиным
Он погиб за два дня до Нового года
В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец п.Уральский Сергей Синюшин. Об этом сообщила администрация Нытвенского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.
Рядовой Синюшин служил в стрелковом подразделении. В конце прошлого года, 29 декабря, он погиб при выполнении боевой задачи. Как и при каких обстоятельствах, в администрации муниципалитета не уточнили.
В последний путь солдата проводят 22 января. Похороны состоятся в п. Уральский. Церемония прощания начнется в 9:00 во Дворце культуры и спорта (ул.Набережная, 23), а гражданская панихида — в 10:00.
В местной администрации принесли соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
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