В Прикамье оштрафован Куединский мясокомбинат Поделиться Твитнуть

ООО «Куединский мясокомбинат» 21 января 2025 года привлечён к ответственности за нарушение требований технического регламента при производстве мясной продукции (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Предприятию назначен штраф. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что внеплановая проверка мясокомбината, осуществляющего убой крупного рогатого скота и свиней, производство, хранение и реализацию мясной продукции, проводилась в декабре 2024 года.

В результате было установлено, что в цехе на полу и стенах присутствуют сколы, а это недопустимо, так как они затрудняют мойку и дезинфекцию поверхностей. Также выяснилось, что параллельно с производством продукции в цехе велись ремонтные работы.

Выявленные несоответствия являются нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Ранее в Управлении Россельхознадзора сообщали о привлечении к административной ответственности мясоперерабатывающего завода «Ромашкино» в Пермском муниципальном округе.

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