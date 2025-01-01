Алёна Бронникова Мясокомбинат в Прикамье заплатит штраф за нарушения на производстве Компанию привлекли к административной ответственности Поделиться Твитнуть

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по результатам внеплановой проверки привлекло мясокомбинат в Прикамье к административной ответственности за несоблюдение законодательства. Нарушитель заплатит штраф.

Речь идёт о мясоперерабатывающем заводе «Ромашкино» (д. Берег Камы в Пермском муниципальном округе). В декабре надзорный орган выявил многочисленные нарушения. В частности, сколы плитки в зоне мойки производственного цеха, следы коррозии на стене камеры в производственной зоне, конструкция канализационного жёлоба на полу не исключает риск загрязнения пищевой продукции, отсутствие маркировки, несоблюдение температурного режима заморозки и прочее.

По данным ведомства, обнаруженные факты говорят о нарушении требований Закона РФ «О ветеринарии», правил по оформлению сопроводительных документов, а также технических регламентов Таможенного союза. В январе завод был привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа.

В прошлом году Россельхознадзор обнаружил, что ООО «Мясоперерабатывающий завод «Ромашкино» выдал свиной фарш за говяжий. Предприятие получило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

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