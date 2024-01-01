Мясоперерабатывающий завод в Перми изготовил из свинины около тонны говяжьего фарша Нарушение заметили в Россельхознадзоре Поделиться Твитнуть

В мае 2024 года региональное управление Россельхознадзора установлено грубое нарушение в работе пермского ООО «Мясоперерабатывающий завод «Ромашкино». Выяснилось, что предприятие направило на производство 950 кг говяжьего фарша 950 кг свинины бескостной мороженой. И 330 кг этой продукции направлены индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам Перми для дальнейшей реализации.

«Данные факты говорят о нарушении требований Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мясоперерабатывающий завод «Ромашкино 15 мая получил от управления Россельхознадзора предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Предприятию предложено принять меры по их обеспечению.

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