Алёна Бронникова Перевозчики в Прикамье выплатили 113 млн рублей неустойки в 2024 году За четыре года сумма требований составила 273 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Департамент транспорта города Перми

Министерство транспорта Пермского края с 2020 по декабрь 2024 года предъявило перевозчикам 1,6 тыс. требований об уплате неустойки на сумму 273 млн руб. за неисполнение условий госконтрактов. Об этом на заседании комитета краевого ЗС по развитию инфраструктуры сообщил замглавы ведомства Александр Полыгалов.

Сумма требований за 2024 год составила 113 млн руб. (40% от общей суммы). Всего за четыре года в бюджет поступило 26,7 млн руб., в прошлом году сумма поступлений выросла на 32,2% и составила 8,6 млн.

В судебном порядке было рассмотрено 65 дел на 124 млн руб., из них 29 дел — в 2024 году. Суд уменьшил сумму взысканий до 8,4 млн руб., основной причиной стал несоразмерный нарушению размер требования. В этом году ожидается 112,6 млн руб. оплаты неустойки по 171 требованию. В настоящее время ведётся претензионная работа по 347 требованиям почти на 66 млн руб.

В целом по итогам транспортной реформы с 2020 года в регионе на регулируемые тарифы было переведено 138 межмуниципальных маршрутов из 142 запланированных, оставшиеся четыре переведут в 2025 году. На данных маршрутах работают 453 автобуса, 10 будут переведены в этом году. Также стоит задача обновить автопарки так, чтобы к 2030 году возраст транспортных средств не превышал 10 лет.

Результаты 2,4 тыс. проверок перевозчиков на исполнение условий контрактов в 2024 году показали нарушения в 1,3 тыс. автобусов. Нарушителям была предъявлена неустойка. Основные причины: нарушение цвета или повреждение оклейки транспортного средства, неисправность системы кондиционирования, размещение в салоне посторонних предметов и несогласованной рекламы, отсутствие в салоне тарифной сетки, невыполнение рейсов или нарушение расписания, невыдача билета пассажиру.

На заседании также обсуждался переход оплаты проезда на безналичный расчёт. Краевое правительство планирует в ближайшее время полностью исключить оплату проезда в общественном транспорте за наличные деньги. В Перми уже весной водителей освободят от обязанности продавать билеты, оплатить проезд наличкой пермяки смогут в специальных точках продаж билетов, на ж/д вокзале и автовокзале.

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