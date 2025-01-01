В Перми проверят ЧОП с оскорблявшим детей школьным охранником Охранника отстранили от работы Поделиться Твитнуть

Росгвардия проводит проверку частной охранной организации из-за того, что школьный охранник оскорблял детей в Перми. Об этом сообщает perm.aif.ru, ссылаясь на администрацию города.

Всё произошло в одной из школ Закамска. На распространяемом в соцсетях видео было слышно, как взрослый мужчина матом кричит на ученицу школы № 119 и оскорбляет её. По словам автора поста, школьный охранник был пьян.

Как отметили в городской администрации, департамент образования Перми уже отстранил от работы охранника, проводится проверка его действий.

Ранее «Новый компаньон» сообщал , что в минздраве Прикамья сообщили о состоянии разбившегося на тюбинге школьника. Инцидент произошёл в Кунгуре в начале января. Сейчас юный кунгуряк уже готовится к выписке.

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