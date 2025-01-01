В минздраве Прикамья сообщили о состоянии разбившегося на тюбинге школьника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии школьника из Кунгура, который получил тяжёлые травмы после катания на сноутюбинге 1 января.

В ведомстве напомнили, что в первый день нового года в Кунгуре двое школьников впервые решили покататься на тюбингах. Они выбрали высокую горку с поворотами и отправились без взрослых. Один из ребят — инвалид первой группы по зрению, другой тоже имеет проблемы со зрением. После короткого катания дети не справились с управлением и столкнулись с деревом. Один из них получил серьёзные травмы позвоночника и переломы рёбер, потерял сознание. Второму повезло больше — он вылетел в сторону и смог позвать на помощь.

В Кунгуре мальчика стабилизировали и организовали плановую транспортировку в отделение нейрохирургии КДКБ для дальнейшего лечения. На следующий день медики доставили ребёнка в Пермь, где ему была оказана вся необходимая помощь. Сейчас юный кунгуряк готовится к выписке.

«Этот случай медицинской эвакуации, конечно, поучительный, — отметил заведующий отделением экстренной консультативной скорой медпомощи КДКБ Юрий Курносов. — За прошедшие праздники к нам три раза обращались по поводу консультации детей, получивших травмы после катания на сноутюбинге, однако те случаи закончились более благоприятно для пострадавших, перевод в Пермь не потребовался. Благодаря комплексному подходу, оперативной и компетентной работе коллег из Кунгура, высококвалифицированной нейрохирургической и реанимационно-консультативной службам КДКБ парнишку удалось спасти».

«Каждый год зимой в наше отделение поступают пациенты с одними и теми же травмами, полученными от неорганизованного сезонного отдыха. Тюбинги, ватрушки — крайне опасный вид развлечений, ими сложно управлять, при катании идет быстрый набор скорости. Призываю родителей задуматься и исключить такой травматичный отдых», — резюмировал главный детский нейрохирург Пермского края Владимир Крылов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае во время катания на тюбинге погиб 14-летний подросток.

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