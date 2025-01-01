Алёна Бронникова В Пермском крае подросток погиб во время катания на тюбинге Трагедия произошла на лыжной базе в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае во время катания на тюбинге погиб 14-летний подросток. Как сообщает «КП-Пермь», мальчик катался с друзьями на склоне в лыжном комплексе «Снежинка» в Кунгуре.

«В какой-то момент подростки обнаружили, что их товарищ, спустившись со склона, не подаёт признаков жизни. Перед этим они видели, как его подбросило на тюбинге, и он ударился грудью о снег», — сообщает издание.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако мальчик скончался до прибытия бригады медиков. Источник издания сообщил, что у погибшего был порок сердца, возможно, стоял шунт, и физические нагрузки ему были противопоказаны. Родители подростка не знали, что он ушёл кататься на тюбинге.

Спасатели рекомендуют выбирать для катания на тюбингах оборудованные места, избегать крутых склонов, следить за отсутствием препятствий, а также надевать защитные шлемы, наколенники и налокотники.

Ранее в Перми ребёнок скатился на тюбинге с горки у планетария и врезался в дерево. Пострадавшего потребовалось эвакуировать в машину скорой медицинской помощи.

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