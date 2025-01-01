Елена Синица
В Перми ребёнок скатился с горки возле планетария и врезался в дерево
Спасатели напомнили, что важно выбирать подходящие оборудованные места для катания
В Пермскую городскую службу спасения 12 января поступил сигнал о ребёнке, скатившемся с горки возле планетария и врезвшемся в дерево. Об этом сообщается в социальных сетях службы.
В ведомстве добавили, что ребёнка пришлось эвакуировать в машину скорой медицинской помощи.
«Катание на тюбингах может приносить массу удовольствия, однако оно связано с определёнными рисками. Важно помнить, что скорость и непредсказуемость движения могут привести к травмам, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности», — говорят в ведомстве.
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