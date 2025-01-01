Елена Синица В Перми ребёнок скатился с горки возле планетария и врезался в дерево Спасатели напомнили, что важно выбирать подходящие оборудованные места для катания Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская городская служба спасения

В Пермскую городскую службу спасения 12 января поступил сигнал о ребёнке, скатившемся с горки возле планетария и врезвшемся в дерево. Об этом сообщается в социальных сетях службы.

В ведомстве добавили, что ребёнка пришлось эвакуировать в машину скорой медицинской помощи.

«Катание на тюбингах может приносить массу удовольствия, однако оно связано с определёнными рисками. Важно помнить, что скорость и непредсказуемость движения могут привести к травмам, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности», — говорят в ведомстве.

Спасатели напомнили, что важно выбирать подходящие, оборудованные места для катания, следить, чтобы на пути не было столбов и деревьев. Помимо этого, нужно надевать защитную экипировку, которая в случае падения поможет избежать серьёзных повреждений.





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