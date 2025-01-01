В Прикамье в 2024 году выросла смертность Уменьшилось количество новорождённых Поделиться Твитнуть

Комитет ЗАГС Пермского края обнародовал итоги за 2024 год. По данным, представленным в отчёте, в регионе отмечается снижение уровня рождаемости — в прошлом году родилось 21 732 ребёнка (в 2023-м — 22 509). В то же время уровень смертности вырос и составил 34 778 человек (в 2023-м — 33,2 тыс.).

В Прикамье зарегистрировано 15 147 браков, что меньше, чем в 2023 году. Число разводов достигло 11 470.

Ситуация в Перми тоже вызывает беспокойство: смертность возросла до 13 823 человек, а количество новорождённых сократилось до 10 812.

В 2024 году органы ЗАГС Пермского края, пишет ВЕТТА, оформили более 92 тыс. актов гражданского состояния и провели свыше 470 тыс. юридически значимых действий. Например, отцовство устанавливалось более 6,1 тыс. раз, а имя меняли 2,6 тыс. человек.

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