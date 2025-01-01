За 2024 год в Перми родилось 10812 детей Это меньше, чем в предыдущие годы Поделиться Твитнуть

По данным городского управления ЗАГС, в прошлом году в городе родилось более 10 тыс. 812 детей, в том числе 5639 мальчиков и 5173 девочки. В 2024 году в городе родилось 116 двоен. Для сравнения: в 2023 году в Перми родилось 11026 детей (5647 мальчиков и 5379 девочек). А в 2022-ом — 11179 детей (5650 мальчиков и 5529 девочек).

В список необычных и редких имён, которыми называли родители новорождённых, для мальчиков вошли Виссарион, Саид, Альмир и Спартак, а для девочек — Теона, Авигея, Ландыш и Беата.

В прошедшем году в краевом центре зарегистрировано 7815 браков. Кроме того, в 2024 году в отделах ЗАГС администрации Перми состоялось торжественное поздравление 940 супружеских пар, среди которых 141 пара отпраздновала «золотую» свадьбу, а 20 — «серебряную».

Всего в управлении ЗАГС администрации Перми в 2024 году было оформлено 41892 акта гражданского состояния по всем видам.

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