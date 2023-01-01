В Перми в 2022 году родились более 11 тысяч детей Зарегистрировано рождение 114 двоен и одной тройни Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За 2022 год в Перми родилось 11 179 детей, из них 5 650 мальчиков и 5 529 девочек. Зарегистрировано рождение 114 двоен и одной тройни. Об этом сообщили в управлении ЗАГС администрации Перми.

Самыми популярными именами среди мальчиков в 2022 году стали Михаил, Александр, Кирилл, а среди девочек Анна, Полина и Виктория.

Жители Перми давали своим детям и достаточно необычные имена. Мальчиков родители называли Илай, Давуд, Рон, Янис, Ларс, Тэрон, Вениамин-Бэнони, Ваник, Закарья, Северьян, Дар, Мир, Тарон. Девочек — Самара, Элия, Мелисса, Валетта, Даная, Луна, Теона, Рианна, Ясна, Кая, Нева, Сона, Неонила.

В прошлом году брак заключили 9 109 пар.

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