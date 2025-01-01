Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский ТЮЗ ищет героя Замены Евгению Замахаеву пока нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский театр юного зрителя разместил в своих социальных сетях сообщение о вакансии в труппе.

Нужен актёр в возрасте до 25 лет, обязательно с профильным образованием. Приветствуются владение музыкальными инструментами, хорошие вокальные и пластические данные.

Претенденты должны присылать портфолио на электронную почту художественного руководителя Константина Яковлева и указывать в резюме, помимо информации об образовании, дополнительных навыках, опыте работы и сыгранных ролях свой рост, вес и возраст, а также предоставить фотографии и видеоматериалы.

Должность «театрального героя» оказалась вакантной после того, как труппу в начале сезона покинул популярный артист, музыкант и шоумен Евгений Замахаев, который решил сосредоточиться на собственных творческих проектах.

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