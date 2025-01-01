В Прикамье ещё на треть выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 13 по 19 января в Прикамье продолжает расти показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом свидетельствуют данные управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

По информации ведомства, 18768 инфицированных жителя, что на 32% выше, чем за предыдущую неделю.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что эпидемический порог в Пермском крае по-прежнему не превышен.

В соответствии с лабораторным мониторингом среди больных с симптомами ОРВИ в Прикамье преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии — это вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Заболеваемость гриппом носит немассовый характер — специалисты выявляют лишь единичные случаи его распространения.

В целях профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют часто и тщательно мыть руки; не допускать переохлаждения; регулярно проветривать помещение; избегать контактов с людьми, у которых имеются признаки простудных заболеваний; знать и выполнять правила «респираторного этикета» (здоровым не касаться руками носа, рта и глаз, а больным не посещать общественные места без медицинских масок, кашлять и чихать в носовые платки, желательно одноразовые, или при их отсутствии — в сгиб локтя) и пр.

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