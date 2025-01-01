Суд смягчил меру пресечения обвиняемым в поджоге пермского офиса «Единой России» В октябре женщины забросали помещения коктейлями Молотова Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Судом Свердловского района Перми 20 января смягчена мера пресечения в отношении жительниц п. Гайны Пермского края Натальи и Екатерины Дегтянниковых. Домашний арест женщинам был заменён на запрет определенных действий. В частности, им нельзя пользоваться мобильной связью и интернетом, за исключением случаев, связанных с вызовом экстренных служб или, например, врача. Об этом сообщает Properm.ru.

Напомним, в ночь на 24 октября 2024 года две женщины подожгли офис партии «Единая Россия» в Перми на ул. Плеханова, 12. Очевидцы рассказали, как злоумышленницы выбили в окнах стёкла и бросили внутрь помещения коктейли Молотова. Бутылок с зажигательной смесью было семь, по числу окон офиса отделения. Всё это они снимали на камеру. Выгорел один рабочий кабинет на 40 кв. м. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС через полчаса после его начала.

С места происшествия женщины скрылись. О задержании подозреваемых рассказали в партии только ближе к обеду 25 октября. Ими оказались мать 54 лет и дочь 20 лет из небольшого северного посёлка в 400 километрах от Перми.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В СМИ писали, что женщины могли стать жертвами телефонных мошенников: за поджог им, скорее всего, пообещали деньги.

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