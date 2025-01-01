Алёна Бронникова В Перми остановки и домофоны начнут оповещать жителей о ЧС Первые из них прошли тестовые испытания Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермские «умные остановки» и домофоны подключат к системе оповещения о чрезвычайных ситуациях. Тестово включённые в данную систему устройства уже успешно прошли испытания.

«В дальнейшем эти системы планируются к сопряжению с муниципальными системами оповещения населения», — сообщили ИА «Текст» в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Отмечается, что расширение системы оповещения предусмотрено федеральной Концепцией организации оповещения населения страны, одобренной правительственной комиссией МЧС в ноябре 2024 года. Её целью является своевременное доведение экстренной информации до каждого человека, находящегося на территории, где могут возникнуть или уже возникли опасности при военных конфликтах и ЧС природного характера.

В декабре стало известно, что в Перми могут появиться тёплые остановки. Городские власти ведут работу данном направлении.

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