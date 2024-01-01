Алёна Бронникова
Власти Перми рассматривают возможность установки тёплых остановок
Вопрос требует проработки технической и нормативной базы
На улицах Перми могут появиться тёплые остановки. По информации ИА «Текст», департамент транспорта ведёт работу в данном направлении и рассматривает такую возможность в будущем.
В ведомстве рассказали, что с другими регионами ведётся обмен опытом по вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры, в том числе обсуждается точечное строительство павильонов, в которых будут размещены климатические установки для обогрева. Это потребует дополнительной проработки технической и нормативной базы.
Ранее стало известно, что власти планируют расширить перечень нормативных работ по содержанию остановок, в том числе по ремонту климатического оборудования в павильонах.
«В методику содержания остановочных павильонов вносится максимально возможный перечень работ на случай, если в будущем такие павильоны будут устанавливаться. Пока говорить об их появлении преждевременно», — сообщили изданию в ведомстве.
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