Алёна Бронникова В зимние каникулы в Прикамье турпоток увеличился на 30% Больше всего регион посетили туристы из Москвы и Московской области Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Турпоток во время зимних каникул в Пермском крае увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост по размещению в гостиницах в среднем составил также 30%, посещаемость горнолыжных комплексов выросла на 30-40%.

«Больше всего туристов в Прикамье приехало из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, ХМАО, ЯНАО, Челябинской, Свердловской, Самарской, Кировской областей, а также из Удмуртии, Республики Коми. Зарубежные страны были представлены туристами из Пакистана, Индии, КНР», — сообщается на сайте краевого правительства.

Туристский информационный центр в Чердыни в праздники принял более 270 человек из Перми и края, Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Германии и Канады. Туристы посетили Ветлан, Полюд, Вятский холм и родник в Покче. В Соликамске количество туристов выросло на треть. Чусовской округ принял более 500 туристов.

Как писал «Новый компаньон», в зимние каникулы 2024 года турпоток в Прикамье также показал рост на 20—30%. Самыми востребованными остаются северные исторические города и природные достопримечательности: Каменный город, Усьвинские столбы, скалы Ветлан и Полюд.

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