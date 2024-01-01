Алёна Бронникова И морозы не пугают В новогодние каникулы вырос турпоток в Прикамье Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В год 300-летия Пермь посетили свыше 1 млн туристов. Увеличение интереса к региону наблюдалось и в течение новогодних праздников. Путешественников не пугали ни длительные морозы, ни рост цен. Эксперты поделились статистикой за каникулы и прогнозами на 2024 год.

Билеты и отели

Пермь вошла в число самых популярных городов по поиску авиабилетов внутри страны во время новогодних праздников. По данным сервиса путешествий tutu в период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го, воспользовавшись авиаперелётами, Пермь посетили туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод и Махачкалы. Поездом, чтобы добраться до Прикамья, чаще всего пользовались жители Екатеринбурга, Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга и Кирова.

«По сравнению с тем же периодом прошлого года количество бронирований авиабилетов из Москвы выросло на 13,9%, а из Санкт-Петербурга сократилось на 7%. Число купленных ж/д билетов из Екатеринбурга выросло на 3,1%, из Москвы — на 2,1%, а из Тюмени сократилось на 2,7%», — рассказали в компании.

В среднем туристы приезжают в Прикамье всего на одну-две ночи. Как сообщает сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру, спрос на поездки по Перми и краю во время зимних каникул вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и более чем в 12 раз относительно допандемийных показателей.

Самыми популярными городами стали Пермь, Березники, Лысьва и Чайковский. Статистика показала, что в основном по региону путешествуют жители края, соседних областей — Свердловской и Челябинской, а также Москвы и Подмосковья.

Не повлияло на спрос и повышение цен на жильё. По сравнению с прошлыми новогодними каникулами в регионе был зафиксирован рост стоимости аренды жилья на 2%. Чаще всего туристы бронировали гостиницы и мини-отели (73% от общего числа) и апартаменты (18%). Снять апартаменты или забронировать отель на новогодние праздники в среднем можно за 3,4 тыс. руб. за ночь.

Среди новых тенденций участники рынка отмечают, что путешественники стали чаще изучать перед поездками отзывы и рейтинги поездов и чаще стали бронировать ж/д и авиабилеты заранее. Такая услуга позволяет зафиксировать цену, а оплату внести позже.

Несмотря на это, во время зимних каникул 2023/24 выросло число спонтанных поездок. Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» обращают внимание, что показатель по России увеличился на 14%. В ПФО доля таких поездок составила почти треть от общего числа: 34% туристов бронировали билеты всего за два дня до поездки. Средняя стоимость перелёта в обе стороны составила 13,4 тыс. руб.

Также в новогодние праздники выросли показатели и выездного туризма. Турпоток за границу из Пермского края вырос на 26,5% год к году. Самыми популярными направлениями стали Беларусь, Объединённые Арабские Эмираты и Казахстан.

По результатам исследования МТС Travel, на Беларусь пришлось 15% путешествий жителей Пермского края за рубеж от общего числа. На втором месте — ОАЭ (14%), на третьем — Казахстан (10%). В пятёрку также вошли Турция и Египет, доля путешественников составила 9 и 7% соответственно.

Зимние каникулы

Подводя итоги новогодних праздников, эксперты сообщают о росте самостоятельного и организованного туризма в крае и объёмов продаж на 20—30%. Самыми востребованными в течение года, в том числе в зимние каникулы, остаются классические направления. Это северные исторические города: Соликамск, Чердынь и Усолье, и уникальные природные достопримечательности, ставшие визитными карточками региона: Каменный город, Усьвинские столбы, скалы Ветлан и Полюд.

Кроме живописных видов, эти места привлекают людей тем, что подходят для однодневных и малозатратных экскурсий и возможности посещения их всей семьёй. Вдобавок на территории региона в последние годы проходят съёмки некоторых сцен российских фильмов широкого проката, что также сказывается на привлечении внимания к Прикамью.

«Туризм в Пермском крае стремительно набирает обороты и становится известен по всей России. Мы всё чаще в своей работе встречаемся с туристами из различных уголков нашей страны. Они едут, чтобы увидеть своими глазами живописные места, которые ранее видели только с экранов кинотеатров, попробовать на вкус местную неповторимую кухню», — рассказывает руководитель офиса компании «Солана» Екатерина Солодовникова.

По информации туроператоров, в каникулы Прикамье посетили не только москвичи, петербуржцы и свердловчане, но и жители Ярославля, Барнаула, Костромы, Калининграда и других городов. Установившаяся аномально холодная погода, которая продержалась в регионе все праздники, не стала препятствием для поездок. По словам Ольги Слуховой, за эти дни не было ни одного отказа: «Люди бронируют туры заранее, так же как и пермяки, которые выезжали в Москву, Санкт-Петербург, Казань или Минск. Отказов из-за морозов не было — все просто одевались потеплее».

Ещё одной характерной чертой этого года стал рост цен. Руководитель туроператора «Другой маршрут» Анна Туршатова сообщила, что цены на новогодние туры в среднем на 10—15% превысили показатели 2023 года. В первую очередь это было обусловлено повышением стоимости топлива и продуктов. По её словам, перевозчики прогнозируют ещё один скачок цен на пассажирские перевозки к лету 2024 года.

«Цены выросли, но по Пермскому краю всё было не так критично. Люди уже, в общем-то, привыкли к этому. Тенденция идёт давно, люди понимают, что цены на топливо и на питание очень растут. Все реагируют спокойно и всё равно покупают туры», — соглашается с ней директор пермского турагентства «Пять сезонов» Ольга Слухова.

При этом компании формируют программы лояльности, по которым клиенты могут получить скидку на раннее бронирование туров. Расписание заранее публикуют на сайтах и в соцсетях, что позволяет сэкономить на поездке и занять место в сборной группе.

Прирост турпотока отмечали также пермские отели и гостиницы. Процент бронирования оказался заметно выше, чем в предыдущие годы. Генеральный директор ООО Санаторий «Демидково» Кирилл Толстой рассказал, что в дни празднования Нового года с 31 декабря по 2 января загрузка номерного фонда составила 100%, в остальные дни каникул — 80%. В целом увеличение показателей составило 18%.

Однако о подъёме спроса говорят не все представители пермского турбизнеса. Директор «Золотого компаса» Алексей Зотиков рассказал, что за последний сезон наблюдался серьёзный спад по направлениям оригинального туризма, связанный, скорее всего, со снижением покупательской способности. В прошлом году компания открыла в Усть-Койве глэмпинг «Филин», оборудовала 36 км новых маршрутов, открыли экскурсионные направления. Благодаря этому в новогодние праздники удалось достичь небольшого роста.

Алексей Зотиков отмечает, что интерес пермских туристов к местным предложениям стал снижаться, хотя выездные туры остаются в таком же спросе. Но этот спад удаётся компенсировать за счёт увеличения количества гостей из других регионов. Он также уверен, что для роста турпотока по краю операторы должны постоянно развиваться и формировать новые направления, в том числе для пермяков.

За спросом — предложение

Заинтересованность в путешествиях по региону приводит к необходимости разработки новых концепций, поиска новых маршрутов и улучшения сервиса. И турбизнес видит здесь большие перспективы и потенциал развития как для местных жителей, так и для гостей.

В этом году Пермский край ожидает наплыв туристов. Компании начали строить планы на летний сезон ещё в декабре. Так как 2024 год объявлен Годом семьи, «Демидково», например, готовится расширить концепцию для полноценного семейного отдыха.

«Прогнозируя дальнейшее увеличение численности гостей, в том числе за счёт активного расширения семейной целевой аудитории, мы готовим новые программы семейного оздоровления. Ещё в прошлом году, получив шквал запросов, мы открыли бронирование путёвок на летний сезон — 2024. На новогодние каникулы 2025 года уже не осталось ни одного свободного номера», — рассказал Кирилл Толстой.

Планами на новый год поделилась и Анна Туршатова: «Наблюдается растущий спрос на более комфортный отдых. Направления наших туров в большинстве своём останутся прежними. Планируем работать над тематическими выездами, увеличивать комфорт туров за счёт проживания в домах, забросок на лодках, снегоходах и транспорте повышенной проходимости».

Екатерина Солодовникова тоже отмечает, что основные направления обязательно останутся, так как с увеличением популярности в регион пришёл новый поток туристов, желающих побывать в Каменном городе или на Усьвинских столбах. Опытных туристов планируют удивить новыми маршрутами.

По словам Алексея Зотикова, если оставаться в старой концепции, не меняться, не адаптироваться, то можно получить достаточно серьезный спад. «Думаю, в 2024 году объем продаж вырастет примерно на 15-20%. Сейчас все наше внимание будет сконцентрировано на поселке Усть-Койва, потому что потенциал этих природных достопримечательностей даёт большие возможности для развития. Сформировано много турпродуктов, которые пользуются высоким спросом — это снегоходные и лодочные экскурсии. Ещё в этом году к концу сезона должны появиться речные трамвайчики», — отмечает он.

Перспективы

Правительство региона поставило задачу увеличить объем туристического потока к концу 2026 года до 1,03 млн человек, а к 2030 году — до 1,5 млн человек в год. Для этого запланирована реализация целого комплекса мероприятий по созданию условий для развития туризма в Пермском крае. В их числе участие в форумах, фестивалях, обустройство причальной инфраструктуры и визит-центров, субсидии на создание кемпингов и автокемпингов, а также обустройство экотроп на природных объектах.

Компания «Пять сезонов» входит в состав Пермской туристической гильдии, и Ольга Слухова говорит, что работа по увеличению турпотока ведется организацией уже не первый год. В частности, с государственными структурами обсуждаются вопросы финансовых вложений и рекламной поддержки для повышения узнаваемости края в других регионах.

«Работа по увеличению притока очень непростая, здесь нужны совместные усилия государства и местного бизнеса. Потому что без работы наших туроператоров и без поддержки их со стороны правительства добиться этого будет очень сложно. За последние два-три года мы сильно в этом плане продвинулись. Мы выигрываем различные конкурсы, гранты, на фестивалях пермские представители турбизнеса занимают первые места. Это очень хороший результат. Наш край уже, так сказать, не отстающий регион, мы теперь выходим на новые рубежи», — рассказала директор туристической фирмы.

Елена Шперкина оценивает сложившуюся ситуацию в отрасли как благоприятную. И при наличии устойчивого интереса она также уверена, что турпоток будет расти и дальше. В летний период 2024 года это будет осуществляться традиционно за счет круизных путешествий и активных видов отдыха, таких как сплавы и треккинг. Таким образом, в текущем году региону удастся приблизиться к плановым цифрам.

«Сейчас важно закрепить успехи и усилить продвижение региона как туристической дестинации. Это очень важно при сегодняшней конкуренции регионов за туриста. Думаю, все реально при правильном продвижении, открытии новых туристических локаций, новых креативных турпродуктах, фестивальных и спортивных мероприятиях», — отметила Елена Шперкина.

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