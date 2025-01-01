Перелёты по маршруту Пермь—Минск начнутся 1 апреля Началась продажа субсидированных билетов Поделиться Твитнуть

регистрация на рейс Пермь-Минск

Министерство транспорта Пермского края

Авиакомпания «Икар» начала продажу билетов на маршрут Пермь—Минск. Первый рейс запланирован на 1 апреля, а цена перелёта начинается с 4544 руб. Полётная программа будет действовать до 25 октября 2025 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам.

Напомним, в декабре 2024 года авиакомпания «Икар» была снова выбрана краевым министерством транспорта для выполнения субсидируемых рейсов из Перми в Минск. Субсидии на выполнение рейсов составят 64,4 млн руб. Предельный размер субсидий на один парный рейс по маршруту будет составлять 1 млн 74 тыс. 114 руб. Это позволит поддерживать доступность международного сообщения между Пермью и Минском.

«Маршрут Пермь—Минск играет важную роль в развитии транспортной инфраструктуры региона и укреплении международных связей. Включение этого направления в программу субсидирования предоставляет жителям Прикамья дополнительные возможности для путешествий и деловых поездок», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, первый прямой субсидируемый рейс из Перми в Минск состоялся 2 апреля 2023 года. За год этим направлением воспользовались более 11,5 тыс. пассажиров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.