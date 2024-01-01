Авиарейсы из Перми в Минск будет выполнять авиакомпания «Икар» Пассажирские перевозки в столицу Беларуси начались весной прошлого года Поделиться Твитнуть

ТАСС

Как сообщили в пресс-службе краевого минтранса, по итогам отбора авиаперевозчиков по маршруту Пермь—Минск—Пермь победителем стала компания «Икар».

Региональные власти выделят субсидии на выполнение рейсов в размере 64,4 млн руб. Это позволит поддерживать доступность международного сообщения между Пермью и Минском.

«Маршрут Пермь—Минск играет важную роль в развитии транспортной инфраструктуры региона и укреплении международных связей. Включение этого направления в программу субсидирования предоставляет жителям Прикамья дополнительные возможности для путешествий и деловых поездок», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В сентябре на сайте краевого минтранса был опубликован приказ об утверждении показателей, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом в 2025 году. Предельный размер субсидий на один парный рейс по маршруту Пермь—Минск будет составлять 1 млн 74 тыс. 114 руб.

Напомним, первый прямой субсидируемый рейс из Перми в Минск состоялся 2 апреля 2023 года. За год этим направлением воспользовались более 11,5 тыс. пассажиров. Время в пути составляет 3 часа. Цена билета до столицы Беларуси начинается от 11 220 руб.

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