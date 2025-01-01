Бывший вице-премьер Прикамья Елена Лопаева выйдет из СИЗО не раньше 31 января Если постановление суда вступит в силу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», бывший вице-премьер Пермского края Елена Лопаева сможет выйти на свободу в связи с отсрочкой наказания не ранее 31 января. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации.

«Пока постановление не вступит в законную силу, она точно никуда не уедет из СИЗО. Постановление может вступить в силу только через 15 дней после судебного заседания, то есть не раньше 31 января», — рассказал источник.

В то же время, он отметил, что «если допустить, что в итоге решение по отсрочке отменят, то она (Елена Лопаева — прим.ред.) не освободится».

Как ранее писал «Новый компаньон», 15 января Мотовилихинский суд Перми рассмотрел заявление Лопаевой об отсрочке наказания и удовлетворил его. Она просила суд предоставить ей отсрочку в связи с воспитанием сына, пока ему не исполнится 14 лет.

В тот же день, 15 января, Пермский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу Елены Лопаевой по делу о взыскании ущерба.

Напомним, 31 января 2024 года Ленинский районный суд Перми 31 января приговорил Лопаеву к 4 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её признали виновной в хищении средств фонда «Содействие — XXI век» на сумму 68 млн руб. В июле прошлого года краевой суд оставил без изменения решение Мотовилихинского районного суда по предоставлению отсрочки Елене Лопаевой. У неё было полгода на обжалование.

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